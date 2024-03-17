В ЦИК РФ назвали беспрецедентным уровень DDoS-атак на систему дистанционного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента РФ беспрецедентен. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она напомнила, что в этом году ДЭГ проводилось только в 29 регионах. По словам главы Центризбиркома, только такому числу возможно было обеспечить полноценную защиту.

"Хорошо, что мы не переборщили. Потому что тот уровень DDoS-атак, которые сейчас идут на ДЭГ, беспрецедентен", – подчеркнула она.

Ранее Памфилова заявила, что фейки на выборах президента России создаются, потому что на них мало нарушений, тогда как их авторам необходимо отрабатывать "свои гонорары", получаемые от западных кураторов.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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