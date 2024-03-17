Явка на голосование на выборах президента РФ составила 70,81%

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Общая явка на голосование на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81%. Об этом в рамках работы информационного центра Центризбиркома рассказала председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, это данные на 15:45 в воскресенье, 17 марта.

По состоянию на 15:00 на выборах президента в Москве проголосовали уже более 5 миллионов человек. Избирателям выдали 5 013 661 бюллетень, в дистанционном электронном голосовании приняли участие 3 515 605 человек, бумажным бюллетенем воспользовались 1 498 056 граждан.

Результаты ДЭГ на выборах президента в столице озвучат после 21:00 17 марта. После 20:15 начнется процедура соединения ключей, а затем – старт подсчета голосований.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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