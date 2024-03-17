17 марта, 15:23Политика
Более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Более 5 миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ по состоянию на 15:00 воскресенья, 17 марта. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
По ее словам, избирателям выдали 5 013 661 бюллетень, в дистанционном электронном голосовании приняли участие 3 515 605 человек, бумажным бюллетенем воспользовались 1 498 056 граждан.
Между тем Кириллова сообщила, что результаты ДЭГ на выборах президента в столице озвучат после 21:00 17 марта. По ее словам, после 20:15 начнется процедура соединения ключей, а затем – старт подсчета голосований.
В соответствии с постановлением ЦИК РФ публиковать результаты голосования на выборах президента РФ можно только после того, как голосование завершится во всех регионах.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Явка на выборах президента в РФ с учетом ДЭГ превысила 61%
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