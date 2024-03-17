Более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Более 5 миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ по состоянию на 15:00 воскресенья, 17 марта. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, избирателям выдали 5 013 661 бюллетень, в дистанционном электронном голосовании приняли участие 3 515 605 человек, бумажным бюллетенем воспользовались 1 498 056 граждан.

Между тем Кириллова сообщила, что результаты ДЭГ на выборах президента в столице озвучат после 21:00 17 марта. По ее словам, после 20:15 начнется процедура соединения ключей, а затем – старт подсчета голосований.

В соответствии с постановлением ЦИК РФ публиковать результаты голосования на выборах президента РФ можно только после того, как голосование завершится во всех регионах.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Явка на выборах президента в РФ с учетом ДЭГ превысила 61%