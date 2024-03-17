Итоги ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области – МГИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Александра Учаева

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в Москве озвучат после 21:00 17 марта. Об этом журналистам сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Кириллова подчеркнула, что результаты голосования будут озвучены после закрытия избирательных участков в Калининградской области. По ее словам, после 20:15 начнется процедура соединения ключей, а затем – старт подсчета голосований.

Она напомнила также, что в соответствии с постановлением ЦИК РФ публиковать результаты голосования на выборах президента РФ можно только после того, как голосование завершится во всех регионах.

"Что касается подсчета бумажных бюллетеней, это процесс не столь быстрый, и поэтому комиссии в установленном порядке приступят к этой работе", – рассказала председатель Мосгоризбиркома.

Ранее стало известно, что избирательные участки на выборах президента уже закрылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Как отметил губернатор региона Владислав Кузнецов, выборы на Чукотке прошли штатно.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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