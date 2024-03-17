Избирательные участки закрылись на Камчатке и Чукотке

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Избирательные участки на выборах президента закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости.

Участки на Чукотке закрылись в 20:00 по местному времени на третий день голосования. Всего в регионе работали 55 участков для голосования. Отмечается, что активнее всего голосовали в Чукотском районе и городском округе Эгвекинот – там на выборы пришли свыше 95% зарегистрированных избирателей. В восьми селах региона отмечалась стопроцентная явка.

Как отметил губернатор региона Владислав Кузнецов, выборы на Чукотке прошли штатно.

"Явка была достойная, чему способствовала широкая информационная кампания", – отметил Кузнецов в ходе прямого включения в ЦИК.

Он также подчеркнул, что более 10% от общего количества избирателей проголосовали заранее.

На Камчатке же 62,14% избирателей проголосовали на избирательных участках, а дистанционно свой выбор сделали 94,76% зарегистрированных на портале.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что общая явка на выборах главы российского государства с учетом системы дистанционного электронного голосования составила 61,37%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве