SHAMAN проголосовал на выборах президента РФ в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента РФ очно в столичной школе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня выбираем свое будущее. Я как гражданин РФ хочу определить свое будущее", – указал он.

По словам артиста, он является простым русским парнем, поэтому и решил отдать свой голос очно на избирательном участке.

16 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что проголосовала на выборах. Она пришла на избирательный участок номер 183, который располагается в Бродниковом переулке в Москве.

По данным на 08:00 по московскому времени 17 марта, всего было выдано 4 354 446 бюллетеней, дистанционно проголосовали 3 255 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 099 217 избирателей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Начался последний день голосования на выборах президента в Москве