17 марта, 10:12Политика
SHAMAN проголосовал на выборах президента РФ в Москве
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента РФ очно в столичной школе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня выбираем свое будущее. Я как гражданин РФ хочу определить свое будущее", – указал он.
По словам артиста, он является простым русским парнем, поэтому и решил отдать свой голос очно на избирательном участке.
16 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что проголосовала на выборах. Она пришла на избирательный участок номер 183, который располагается в Бродниковом переулке в Москве.
По данным на 08:00 по московскому времени 17 марта, всего было выдано 4 354 446 бюллетеней, дистанционно проголосовали 3 255 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 099 217 избирателей.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Начался последний день голосования на выборах президента в Москве
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