Более 4,3 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 4,3 миллиона граждан отдали свой голос в Москве на выборах главы российского государства. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

С ее слов, избиратели из столицы демонстрируют серьезную активность на выборах. На участки продолжает прибывать большое количество людей, уточнила Кириллова.

"На 08:00 выдано бюллетеней 4 354 446, дистанционно проголосовали 3 255 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 099 217 избирателей", – сказала председатель Мосгоризбиркома.

17 марта начался финальный день голосования на выборах президента страны. Как уточнил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев, за прошедшие дни дистанционно свой голос отдали уже 3,25 миллиона человек, а за ночь было выдано около 70 тысяч электронных бюллетеней.

Избирательные участки и система ДЭГ будут работать до 20:00.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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