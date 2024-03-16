Медведев назвал предателями тех, кто совершает преступления на избирательных участках

Фото: kremlin.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал людей, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними предателями. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Медведев напомнил, что те, кто совершает подобные преступления, могут быть привлечены к ответственности не просто за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, но за государственную измену в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны.

"Это не детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города. Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима", – отметил зампред Совбеза РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что граждане, совершающие противоправные действия на избирательных участках, понесут серьезное наказание, которое может быть расценено исходя из последствий и умысла как диверсия или теракт.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК