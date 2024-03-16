В Госдуме сообщили, что поджоги на участках могут быть квалифицированы как диверсии

Фото: телеграм-канал "Василий Пискарев"

Граждане, совершающие поджоги и другие противоправные действия на избирательных участках, понесут серьезное наказание, которое может быть расценено исходя из последствий и умысла как диверсия или теракт. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он напомнил, что сразу в нескольких региона РФ, включая Москву, были зафиксированы несколько провокаций на избирательных участках. В связи с этим Пискарев предупредил, что за подобные действия гражданам может грозить срок до 5 лет лишения свободы по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".

"Для провокаторов наказание будет неминуемым и строгим", – заключил он в своем телеграм-канале.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что указания тем, кто портил бюллетени разным жидкостями, шли с Украины и из некоторых стран Европы.

До этого Памфилова сообщила, что около 214 бюллетеней оказалось безвозвратно испорчено во время попыток поджога и порчи ящиков на избирательных участках.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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