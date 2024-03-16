Число безвозвратно испорченных бюллетеней составило 214 – Памфилова

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Около 214 бюллетеней оказалось безвозвратно испорчено во время попыток поджога и порчи ящиков на избирательных участках. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе работы информационного центра Центральной избирательной комиссии.

По ее словам, злоумышленники пытались поджечь и залить жидкостями ящики в 20 субъектах на 29 участках РФ.

"Мы проанализировали по этим всем вливаниям этих жидкостей на 20 избирательных участках. Восемь поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку", – рассказала Памфилова.

Ранее суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в избирательный участок. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий").

15 марта столичное управление СК РФ завело уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в Москве. По данным следствия, женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на одном из столичных избирательных участков. В прокуратуре заявили, что за подобное нарушение грозит до пяти лет заключения.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Ночь на избирательных участках в Москве прошла без происшествий