В Санкт-Петербурге арестовали девушку за попытку поджога избирательного участка

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в избирательный участок. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Карасевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий").

По данным следствия, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, разработали преступный план, целью которого была дезорганизация работы одного из избирательных участков путем поджога входа.

Девушка проследовала к зданию, где располагаются избирательные участки № 1395, № 1396, и бросила бутылку с зажигательной смесью в стену дома, в результате чего загорелась информационная табличка.

Красева признала свою вину, попросила домашний арест. Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2024 года.

Накануне СК России по Москве завел уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в столице. По данным следствия, 15 марта женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на одном из столичных избирательных участков. В прокуратуре заявили, что за подобное нарушение грозит до пяти лет заключения.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.