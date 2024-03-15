Вылившей краску в урну для бюллетеней в Москве может грозить лишение свободы до 5 лет

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Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в столице. Об этом сообщил главк СК России по Москве в своем телеграм-канале.

В ведомстве указали, что уголовное дело заведено по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий").

По данным следователей, 15 марта текущего года женщина на одном из избирательных участков в Москве вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ближайшее время подозреваемую доставят в подразделение СК, где правоохранители приступят к ее допросу.

В свою очередь, в пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что за такое правонарушение грозит до пяти лет лишения свободы.

Общественный штаб по наблюдению за выборами написал в телеграм-канале, что сообщение о задержании женщины уже рассмотрено. На записи с камер видеонаблюдения видно, как она вылила жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования. Комиссия опечатала урну, и сейчас голосование на участке продолжается в штатном режиме в другой ящик.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Россия справится с готовящимися из-за границы провокациями на президентских выборах. По ее словам, утром 15 марта уже произошли подобные ситуации. Она отметила, что членам избирательных комиссий часто приходится работать в непростых условиях.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 1,5 млн человек