Председатель МГИК Ольга Кириллова отметила высокую активность избирателей

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что в первый день голосования в Москве отмечается высокая активность избирателей. Она выразила надежду, что такая тенденция сохранится и в последующие два дня.

Тем временем в столице в рамках электронного голосования выдано уже более 1,3 миллиона бюллетеней.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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