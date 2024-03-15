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15 марта, 12:15

Политика

Председатель МГИК Ольга Кириллова отметила высокую активность избирателей

Председатель МГИК Ольга Кириллова отметила высокую активность избирателей

Биатлонистка Зайцева проголосовала онлайн на выборах президента в Москве

Более 330 тысяч человек следят за проведением выборов президента РФ

Уже 1 млн москвичей проголосовали на выборах президента России электронно

Миллион человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

В общественном штабе по наблюдению за ходом голосования рассказали о работе наблюдателей

В Штабе по наблюдению рассказали о работе режима электронной очереди в ДЭГ

Жителям столицы рассказали о ходе электронного голосования

2 204 избирательных участка открылись в Москве

Элла Памфилова заявила, что голосование на избирательных участках проходит штатно

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что в первый день голосования в Москве отмечается высокая активность избирателей. Она выразила надежду, что такая тенденция сохранится и в последующие два дня.

Тем временем в столице в рамках электронного голосования выдано уже более 1,3 миллиона бюллетеней.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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