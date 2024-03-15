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15 марта, 11:15

Политика

Миллион человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

Миллион человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

В общественном штабе по наблюдению за ходом голосования рассказали о работе наблюдателей

В Штабе по наблюдению рассказали о работе режима электронной очереди в ДЭГ

Жителям столицы рассказали о ходе электронного голосования

2 204 избирательных участка открылись в Москве

Элла Памфилова заявила, что голосование на избирательных участках проходит штатно

Голосование на выборах президента России началось в Москве в штатном режиме

В Москве начались выборы президента России

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 15 марта

Электронные бюллетени на выборах президента уже получили более 200 тыс москвичей

Один миллион человек проголосовали электронно на выборах президента РФ в Москве. Это данные Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

В Москве открыты 2 204 участка во всех районах города. На участках можно проголосовать традиционным способом или использовать специальный терминал электронного голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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