Миллион человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

Один миллион человек проголосовали электронно на выборах президента РФ в Москве. Это данные Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

В Москве открыты 2 204 участка во всех районах города. На участках можно проголосовать традиционным способом или использовать специальный терминал электронного голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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