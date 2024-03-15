В общественном штабе по наблюдению за ходом голосования рассказали о работе наблюдателей

Общественный наблюдательный штаб начал работу одновременно с открытием избирательных участков в столице.

Сотрудники штаба следят за тем, как проходит процедура голосования с помощью веб-камер, которые передают картинку с УИК в высоком качестве. Каждые два часа наблюдатели меняются.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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