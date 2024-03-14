В России начались выборы президента

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, около 200 избирательных участков было открыто на Камчатке в 08:00 15 марта по местному времени (23:00 14 марта по Москве). Всего в регионе их было сформировано 319, одну часть из них задействовали в проведении досрочного голосования.

На Чукотке свои двери для избирателей открыли 55 участков. По словам председателя окружного избиркома Николая Кончарова, все члены УИК прошли необходимые инструктажи и обучение.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Почти 10 млн человек смогут проголосовать с помощью сервиса "Мобильный избиратель"