Прокуратура Москвы напомнила об уголовной ответственности за воспрепятствование выборам

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Прокуратура Москвы предостерегает горожан от возможных нарушений избирательного законодательства, предупредив об уголовной ответственности за подобные деяния в своем телеграм-канале.

По данным надзорного ведомства, в Сети были выявлены публикации с призывами к гражданам РФ одновременно прибыть на избирательные участки в 12:00 17 марта и принять участие в несогласованных массовых мероприятиях с целью нарушения избирательного процесса.



"Ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству", – предупредили в сообщении.

Там напомнили, что такие действия будут препятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избиркомов. Поэтому, добавили в пресс-службе, подобное будет рассматриваться в рамках соответствующей статьи 141 УК РФ.

До этого об уголовной ответственности за препятствование выборам президента РФ напомнили в Московской городской избирательной комиссии. По словам представителя комиссии, специалисты выявили аномальные показатели на участках, куда россияне прикреплялись в рамках "Мобильного избирателя".

Число прикрепленных избирателей в среднем равняется 150, однако на примерно 20 участках были выявлены 2–3 тысячи прикрепленных людей.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Информирование москвичей о выборах ведется только через официальные каналы – ДИТ