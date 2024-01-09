ЦИК РФ зарегистрировал Николая Харитонова кандидатом на выборах президента от КПРФ

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Центризбирком зарегистрировал Николая Харитонова в качестве кандидата на выборах президента от партии КПРФ. Данное решение приняли на заседании комиссии, передает телеграм-канал ЦИК РФ.

Харитонова выдвинули в президенты на съезде КПРФ 23 декабря, а 27 декабря он подал документы в ЦИК на участие в президентской гонке. Поскольку КПРФ – парламентская партия, ее представителю не нужно собирать подписи для регистрации в качестве кандидата.

Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом на выборах президента России, которые состоятся в марте. До этого ЦИК зарегистрировал кандидатуры лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году также объявил Владимир Путин 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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