ЦИК получила уведомление о выдвижении кандидатуры Путина на выборы президента в 2024 году

Фото: kremlin.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила уведомление от инициативной группы о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на выборы президента страны в 2024 году. Об этом сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"В соответствии с законом мы такое уведомление получили", – цитирует его РИА Новости.

8 декабря Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак позже сообщил, что предвыборной кампанией Путина займется ЕР совместно с Народным фронтом. Решение партии заняться данным вопросом он объяснил тем, что действующий президент РФ стоял у истоков ее создания.



Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году