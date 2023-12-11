ЦИК РФ приняла решение о проведении голосования на выборах президента в новых регионах

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ЦИК РФ приняла постановление, согласно которому выборы президента России пройдут на части территории РФ, где введено военное положение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоги заседания по данному вопросу.

Отмечается, что зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в ходе консультаций Минобороны, ФСБ и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей представили письменное отношение о том, что проведение выборов возможно на территориях, где введено военное положение.

Булаев добавил, что необходимо проинформировать Владимира Путина и Совфед о принятом решении. Он попросил подготовить проекты писем и направить их президенту и в Совет.

В пятницу, 8 декабря, Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование на выборах главы государства состоится с 25 февраля по 14 марта 2024 года.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года – ЦИК РФ