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11 октября, 20:15

Политика

Хуситы заявили, что с 9 октября трижды атаковали аэропорт Эр-Рияда

Фото: Getty Images

Движение "Ансар Аллах" (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило, что с пятницы, 9 октября, трижды атаковало международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, из-за чего воздушная гавань была закрыта. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

"Вооруженные силы за последние сутки провели четыре операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов", – сказал Сариа.

Первой целью он назвал аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Операцию проводили в три этапа: авиасообщение нарушилось, а сам аэропорт полностью закрылся.

Еще один удар нанесли по аэропорту имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии. Цель была поражена, а воздушное движение – прервано.

В телеграм-канале вооруженных сил движения уточнили, что вторая операция была направлена на газовую станцию компании Saudi Aramco в Шайбе в Восточной провинции – там возникли сильные пожары. Третьей целью, по этим данным, стал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Танаджибе в той же провинции, где также начался пожар.

Помимо этого, Главное управление гражданской авиации королевства сообщило в Х, что в результате новой атаки на международный аэропорт Эр-Рияда имени короля Халида есть пострадавшие.

Вечером 10 октября в Эр-Рияде, в аэропорту имени короля Халида, произошел взрыв. Сразу после этого аэропорт начал эвакуацию пассажиров и сотрудников.

Удар нанесли хуситы из движения "Ансар Аллах". По информации СМИ, ракеты попали в терминалы № 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей.

Погибли 12 человек, среди них – граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Кроме того, 309 человек получили ранения, часть из них находится в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Штаты могут присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов. Москва осудила эту атаку и призвала участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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