Польские полицейские задержали мужчину, угрожавшего покушением на премьера Туска

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Польские полицейские задержали мужчину, угрожавшего покушением премьер-министру страны Дональду Туску. Об этом сообщил сам глава правительства на платформе Х.

"Благодарю полицейских за быстрые и решительные действия", – написал Туск.

Других подробностей произошедшего он не привел.

По информации Gazeta Wyborcza, в 07:00 (08:00 по московскому времени) Туск, а также глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, получили угрозу по электронным каналам. В ней содержались сведения о местах проживания и планах политиков на ближайшее время.

О готовящемся покушении сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский рассказал, что польские власти считают вероятность покушения на Туска высокой.

