Собянин сообщил об уничтожении 10 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожено 10 БПЛА, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что беспилотники были силами ПВО Минобороны. В настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее он говорил о том, что было уничтожено два дрона, летевших в сторону столицы. На фоне этого были введены ограничения в аэропортах столичного региона – Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский не выпускают и не принимают самолеты.

В Росавиации отмечали, что данные меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

