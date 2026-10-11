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11 октября, 11:46

Транспорт

"Аэрофлот" и "Россия" скорректировали расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи

Фото: depositphotos/Chalabala

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" скорректировали расписание рейсов из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи. Об этом перевозчики сообщили в мессенджере MAX.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились по техническим причинам в аэропорту Сочи 11 октября. Однако в настоящее время меры уже сняты, сообщили в Росавиации.

В "Аэрофлоте" пояснили, что помимо временных ограничений на полеты в Сочи действовали технические ограничения самого аэропорта, на устранение которых требовалось дополнительное время.

"Вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", – говорится в сообщении перевозчика.

Пассажиров попросили перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на сайте "Аэрофлота". В свою очередь, в авиакомпании "Россия" также сообщили о переносе времени вылета и отмене ряда рейсов по тем же причинам. Часть рейсов была направлена на запасные аэродромы, их перелет выполнят после снятия ограничений.

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны из-за ограничений в работе аэропорта Сочи. Для оперативного приема обращений организованы мобильные приемные. Кроме того, заработала горячая линия для приема жалоб и оказания правовой помощи: 8-919-899-87-33.

Фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта Сочи 11 октября. В связи с этим в одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. В результате никто не пострадал.

Кроме того, обломки беспилотников упали на территории частного сектора и отелей в Сочи. В одном из частных домов повреждена кровля, а еще в одном здании произошло возгорание, которое уже потушили. В результате данных инцидентов пострадавших не выявлено.

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