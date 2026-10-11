Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены в аэропортах московского региона, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский не выпускают и не принимают самолеты. В ведомстве подчеркнули, что меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" и "Россия" скорректировали расписание рейсов. Причиной стали временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи. Пассажиров попросили проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. При этом соблюдение прав пассажиров, чьи рейсы задержали из-за ограничений в работе аэропорта, находится на контроле прокуратуры.

11 октября на территории аэропорта Сочи упали фрагменты беспилотника. Из-за этого в одном из административных зданий произошло возгорание; его оперативно ликвидировали. В результате никто не пострадал.

