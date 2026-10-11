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Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что меры введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Кроме того, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

В расписании рейсов возможны корректировки. Уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" скорректировали расписание рейсов из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи. Пассажиров попросили перед выездом в аэропорт проверять статус рейса. При этом соблюдение прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны из-за ограничений в работе аэропорта, находится на контроле прокуратуры.

11 октября на территории аэропорта Сочи упали фрагменты беспилотника. В связи с этим в одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. В результате никто не пострадал.

