Собянин: в "Лужниках" создан беговой маршрут вокруг Большой спортивной арены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый беговой маршрут появился вокруг Большой спортивной арены в "Лужниках". Его протяженность составляет 1,1 километра, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Продолжаем создавать в "Лужниках" комфортные и безопасные пространства для занятий спортом и прогулок", – отметил он.

По словам мэра, на дорожке специалисты уложили профессиональное легкоатлетическое покрытие, а разметку дистанции нанесли на каждые 100 метров. Теперь территория около Большой спортивной арены доступна только для спортсменов и пешеходов – тренироваться там стало безопаснее.

Для горожан также оборудовали питьевой фонтанчик на Центральной площади. Принять душ можно в зданиях Южного и Северного спортивных центров, в Спортивном городке и в раздевальном павильоне футбольных полей № 7, 8 и 9. В здании Южного спортивного центра и в павильоне доступны локеры для хранения вещей.

На Лужнецкой набережной в рамках проекта "Мой спортивный район" проходят бесплатные тренировки по бегу.

Кроме того, Собянин рассказал, что до конца 2026 года между Южным спортивным центром и метромостом планируют открыть спортплощадку с уличными тренажерами, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, рядом с Фестивальной площадью обустраивают скейт-парк. Также вдоль набережной и в районе Южного спортивного центра собираются создать детские тематические зоны, посвященные бегу, фигурному катанию, теннису и баскетболу.

Ранее сообщалось, что москвичи могут бесплатно заниматься бегом в рамках проекта "Мой спортивный район". Осенние тренировки проходят под руководством опытных тренеров. Присоединиться к занятиям могут все желающие старше 16 лет.

В олимпийском комплексе "Лужники" пробежки организуют по вторникам, средам и пятницам в 19:30, а также по воскресеньям в 10:00. По такому же графику проходят занятия в остальных указанных локациях, кроме вторника.

