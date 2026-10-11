Аэропорты Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

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Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве объяснили, что меры приняты, поскольку в районе авиагавани введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Кроме того, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В расписании рейсов возможны корректировки. С помощью онлайн-табло аэропорта можно уточнить статус рейса.

Кроме того, по согласованию с соответствующими органами принимает и отправляет самолеты аэропорт Шереметьево. В расписании также возможны корректировки, уточнить статус рейса можно на онлайн-табло авиагавани.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Внуково. В Росавиации также отмечали, что расписание рейсов может измениться.

