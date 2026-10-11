Собянин: уничтожены еще 11 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожены еще 11 беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Он добавил, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака на Москву началась в воскресенье, 11 октября. В настоящий момент над столицей сбито 23 БПЛА.

На фоне этого в аэропортах московского региона введены ограничения. Внуково, Жуковский, Шереметьево и Домодедово не выпускают и не принимают рейсы. Меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

