Московских детей предложили научить подавать стакан воды родителям

Практикум для подростков, где их учат подавать стакан воды родителям, появился в столице. Почему возникла такая услуга и как привить детям привычку ухаживать за старшим поколением, разбиралась Москва 24.

"Теплее и ближе"

Научить ребенка ухаживать за старшими членами семьи с помощью необычного упражнения предложили в одной из сетей обучающих центров в Москве и других городах страны.

По словам авторов курса, куда входит это упражнение, современные дети быстрее отдаляются от семьи, поэтому забота о родителях не становится привычкой. Однако просто "поднести стакан – несложно", поэтому организаторы придумали для этого целый квест. Во-первых, есть физические препятствия, затрудняющие передвижение в пространстве. Во-вторых, психологические барьеры: ребенка в этот момент отвлекают сверстники, взрослые, приложения в телефоне.

По замыслу авторов, задание тренирует не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность. Подросток якобы учится сосредотачиваться, доводить начатое до конца и выполнять просьбы родителей.

Сам курс состоит из трех блоков: "Я" (эмоциональный интеллект, целеполагание, тайм-менеджмент), "Общество" (переговоры, командообразование, эмпатия) и "Точка роста" (взаимоотношения с родителями, профориентация, форсайт-сессия). В Москве первое такое занятие стоит 5 000 рублей за трехчасовой тренинг. Базовый пакет обойдется в 50 000 рублей, VIP – в 100 000 рублей, при этом в регионах цена дешевле.

Базовый курс рассчитан на 12 тренингов общей продолжительностью 36 часов, а занятия проходят в групповом формате до 16 человек разного возраста. Участники получают рабочую тетрадь и персональную "карту силы" – отчет о том, как выросли их навыки и в чем сильные стороны. В программу также входят итоговый квест, сертификат о прохождении курса и доступ в групповой чат.

VIP-пакет включает все то же, что и базовый, но к этому добавляется расширенное сопровождение. В течение трех месяцев с подростком персонально работает тренер-куратор, плюс у него будет три встречи с профориентологом. Также три личные сессии получат родители.

Отзывы на курс в основном положительные. По словам родителей, "отношения изменились, стали теплее и ближе", а дети "научились управлять эмоциями" и "лучше организовывать время".

"В целом интересная программа, но лично мне было тяжело работать, когда рядом люди в 5-м классе, а я в 10-м", – заметил один из подростков в комментариях.

Шаги навстречу

По мнению психолога, эксперта по развитию эмоционального интеллекта Виктории Шиманской, проблема в том, что люди часто путают заботу, послушание и эмоциональную близость, а это три совершенно разных психологических явления.

"Все, что касается близости и искренности, – вопрос ценностей семьи. Сейчас слишком много попыток делегировать все курсам и системе образования, и почти не остается пространства для близости. Хотя гораздо больше можно сделать бесплатно – через ежедневные действия и искреннюю заботу друг о друге", – сказала она Москве 24.

По ее словам, научить подростка подавать стакан воды несложно, но гораздо важнее может быть другой вопрос: захочет ли он сам заметить, что родитель устал, и предложить помощь?





Виктория Шиманская психолог, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Появление подобных курсов отражает важный социальный запрос. Родители хотят не просто вырастить успешного и самостоятельного ребенка, но и сохранить с ним эмоциональную связь. Однако зачастую ожидают, что она проявится через конкретное поведение: помощь, благодарность, внимание. Здесь принципиальная психологическая разница: можно научить действию, но нельзя через инструкцию сформировать искреннее чувство.

По ее мнению, нельзя сказать, что современные подростки менее заботливы, чем предыдущие поколения, так как для такого вывода нужны серьезные исследования.

Однако есть реальные особенности современной жизни. Например, многие семьи сосредоточены на достижениях ребенка, в результате чего он может быть успешным в учебе, но иметь мало опыта повседневной взаимной заботы. Кроме того, взрослые нередко берут на себя все бытовые задачи, стремясь освободить детям время для развития, – и вместе с обязанностями ребенок теряет возможность почувствовать: "Я тоже могу быть полезным".

"Наконец подростковый возраст предполагает естественное отделение от родителей: несовершеннолетний отстаивает границы и самостоятельность, а взрослые иногда воспринимают это как неблагодарность. Поэтому за запросом "научите ребенка заботиться о нас" иногда скрывается другой: помогите снова почувствовать близость", – добавила психолог.



Шиманская также обратила внимание, что забота не просто социальная норма. Она опирается на способность замечать состояние другого, понимать его потребности.

"Это связано с развитием эмоционального интеллекта. Подростковый мозг продолжает развиваться, но особенно важно другое: эмпатия формируется не через нравоучения, а через опыт отношений. Если ребенок видит, как взрослые заботятся друг о друге, он получает реальные модели поведения", – пояснила эксперт.

Когда же забота преподносится как долг ("мы тебя вырастили, теперь ты обязан"), внешне правильное поведение может сопровождаться внутренним сопротивлением, добавила она.

"Польза от таких курсов возможна, но зависит не от названия, а от содержания, методики и квалификации специалистов. Хорошие программы социально-эмоционального развития дают то, чего не хватает в обычной семейной коммуникации: безопасное пространство для сложных тем, опыт общения со сверстниками, возможность попробовать разные модели поведения и получить обратную связь", – рассказала Шиманская.

Например, подросток в ролевой игре способен оказаться на месте родителя после тяжелого дня или потренироваться говорить о своих границах, не обесценивая чувства другого.





Виктория Шиманская психолог, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Такие программы ценны, если учат не послушанию, а взаимопониманию; не жертвенности, а умению учитывать и чужие потребности, и свои. Групповой формат дает разные точки зрения, сотрудничество, разрешение конфликтов, но не заменяет работу с психологом при затяжных конфликтах, нарушении доверия или эмоциональном давлении. И нельзя утверждать, что программа эффективна, не изучив ее методику и результаты независимой оценки.

По ее мнению, если такие курсы обещают сделать подростка послушным, благодарным и удобным – это повод насторожиться. То же самое, если пытаются решить за семью все, что относится к искренности и ценностям.

"Если же курсы помогают ему понимать себя, замечать других, договариваться, проявлять инициативу и сохранять границы – такие навыки полезны. Но, прежде чем платить, стоит спросить себя: "Чему мы хотим научить ребенка – заботиться или соответствовать нашим ожиданиям?" Иногда развитие эмоционального интеллекта начинается не с покупки программы, а с изменений внутри семьи", – добавила психолог.

Она также предложила родителям с детьми попробовать практику "Три шага навстречу". Первый – замечать: проговаривать чувства и потребности без обвинений, например: "Сегодня я очень устала, мне было бы приятно, если бы ты помог с ужином". Второй – давать возможность влиять: пусть у подростка будут реальные обязанности и выбор, как именно помочь. Третий – замечать вклад: не воспринимать помощь как само собой разумеющееся, ведь благодарность родителей так же важна, как благодарность детей.

"И обязательно демонстрируйте ту заботу, которую хотите видеть в ребенке: дети лучше учатся на том, как мы сами относимся к другим. Я бы изменила постановку вопроса. Вместо "Как научить ребенка подавать стакан воды в старости?" – "Как построить отношения, в которых люди хотят заботиться друг о друге в любом возрасте?" – уточнила она.

Стакан воды – это действие, а желание его подать – результат более сложного процесса: эмпатии, взаимного уважения, доверия и близости. И если человек хочет, чтобы через 30 лет дети замечали потребности старших, начинать нужно не с разговоров об их долге, а с того, замечаем ли мы их потребности сегодня, резюмировала она.

