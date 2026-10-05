Нейропсихолог Петровская рассказала о влиянии коротких видео на развитие ребенка

Короткие видео "крадут будущее" у современных детей, утверждают зарубежные ученые. По их данным, просмотр таких роликов подростками приводит к снижению возможности думать на месяцы и годы вперед. Почему так происходит и как развить навык долгосрочного планирования, разбиралась Москва 24.

Без перспектив?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Просмотр коротких видео приводит не только к снижению внимания, но и к ухудшению долгосрочного мышления у подростков, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на исследование китайских ученых.

Специалисты провели опрос более 1 500 учеников старших классов и изучили, как школьники понимают связь между текущими усилиями и долгосрочными результатами (например, между хорошей успеваемостью и дальнейшей карьерой). Как показал эксперимент, регулярный просмотр коротких роликов разрушает эту логическую цепочку. Согласно исследованию, быстрый контент дает легкие эмоции за доли секунды, из-за чего подросткам становится психологически трудно отказываться от сиюминутных удовольствий ради далеких перспектив.

При этом школьники, которые тяжело переживают плохие оценки или конфликты, пытаются спрятаться от стресса в бесконечной ленте видео. Но чем больше времени они там проводят, тем хуже у них получается контролировать собственную жизнь.

Исследователи при этом подчеркнули, что сами по себе соцсети не делают детей неспособными мыслить о перспективах. Причинно-следственная связь может быть противоположной: подростки, у которых уже есть проблемы с успеваемостью, используют гаджеты как доступное "убежище" от реальности.





Вера Фойер психиатр Способность преодолевать трудности в учебе улучшается, когда у ребенка есть сильное представление о будущем.

Ранее ученые выяснили, что короткие видео, а также ускоренные аудиосообщения и быстрая смена кадров мешают долго концентрироваться на одной задаче. В итоге за последние 10 лет у подростков заметно снизились навыки чтения и счета. Школьникам стало труднее критически анализировать информацию: они с трудом находят главную мысль и сопоставляют данные из разных источников. Также почти вдвое выросла доля "торопливых читателей" – тех, кто бегло пролистывает страницы, не вникая в суть.

"Быстрое переключение стимулов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская отметила, что мозг ребенка устроен сложно, способность думать наперед невозможно свести к тому, проводит несовершеннолетний время за короткими роликами или нет.

"Более того, если посмотреть на реальную жизнь современных детей, увидим интересную картину. Они смотрят короткие видео – и одновременно каждое утро встают в школу, выдерживают уроки, делают домашние задания, готовятся к контрольным, учатся в колледжах и вузах, участвуют в олимпиадах и конкурсах. Конкуренция при поступлении никуда не исчезла. То есть говорить о поколении детей, полностью утративших способность планировать и прилагать усилия, оснований нет", – подчеркнула эксперт в разговоре с Москвой 24.

Он обратила внимание, что у ребенка огромное количество потребностей и задач, которые постоянно тренируют мозг. Сначала самые простые: вовремя поесть, одеться, собрать портфель, соблюдать гигиену, не забыть спортивную форму. Потом более сложные: успеть выполнить домашнее задание, договориться с друзьями, накопить деньги на желанную вещь, подготовиться к соревнованию, получить хорошую оценку, поступить туда, куда хочется. Чем старше ребенок, тем больше приходится думать наперед.

По словам специалиста, именно здесь работают так называемые исполнительные функции мозга: способность поставить цель, удерживать ее, подавить сиюминутный импульс, распределить действия во времени и проверить результат. Эти функции продолжают созревать в детстве и подростковом возрасте, добавила нейропсихолог.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Проблема коротких роликов возникает не потому, что они длятся 15 или 30 секунд. Риск появляется, когда бесконечная лента начинает занимать часы и вытесняет деятельность, требующую длительного произвольного внимания и отсроченного результата. Ребенок привыкает к очень быстрому переключению стимулов: стало скучно – провел пальцем, появился новый. При этом в математической задаче, книге, игре на музыкальном инструменте или подготовке к экзамену кнопки "перелистнуть скучное" нет.

Специалист отметила, что в данном случае важно не допустимое количество минут, а баланс деятельности.

"Когда школьник спит достаточно, учится, общается, двигается, занимается своими делами, способен закончить начатое и отложить телефон, такие ролики – лишь один из видов досуга. Если же ребенок часами не может выйти из ленты, откладывает сон, еду, учебу, прогулку, перестает выдерживать занятия без телефона – это повод пересматривать цифровой режим", – объяснила нейропсихолог.

Она добавила, что способность мыслить на будущее лучше всего развивает не запрет на рилсы, а сама жизнь, в которой ребенку дают возможность что-то планировать. Для этого крайне полезны задачи с отсроченным результатом: накопить деньги на покупку, самостоятельно собрать вещи на завтра, приготовить блюдо по этапам, посадить растение, сделать проект за неделю, подготовиться к поездке, соревнованию или празднику. Также хорошо работают спорт, музыка, конструирование, настольные стратегические игры, чтение больших текстов – все, где результат не появляется мгновенно.

К тому же эксперт порекомендовала взрослым чаще спрашивать ребенка не только: "Что ты сейчас делаешь?", но и: "А что будет потом, что тебе понадобится завтра, с чего лучше начать, чтобы успеть к пятнице? Если сделать так, что произойдет дальше?" Маленькие бытовые вопросы ежедневно тренируют способность мозга строить модель того, что произойдет, заключила Петровская.

