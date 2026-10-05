Нейропсихолог Петровская рассказала о влиянии коротких видео на развитие ребенка

Короткие видео "крадут будущее" у современных детей, утверждают зарубежные ученые. По их данным, просмотр таких роликов подростками приводит к снижению возможности думать на месяцы и годы вперед. Почему так происходит и как развить навык долгосрочного планирования, разбиралась Москва 24.
Без перспектив?
Просмотр коротких видео приводит не только к снижению внимания, но и к ухудшению долгосрочного мышления у подростков, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на исследование китайских ученых.
Специалисты провели опрос более 1 500 учеников старших классов и изучили, как школьники понимают связь между текущими усилиями и долгосрочными результатами (например, между хорошей успеваемостью и дальнейшей карьерой). Как показал эксперимент, регулярный просмотр коротких роликов разрушает эту логическую цепочку. Согласно исследованию, быстрый контент дает легкие эмоции за доли секунды, из-за чего подросткам становится психологически трудно отказываться от сиюминутных удовольствий ради далеких перспектив.
При этом школьники, которые тяжело переживают плохие оценки или конфликты, пытаются спрятаться от стресса в бесконечной ленте видео. Но чем больше времени они там проводят, тем хуже у них получается контролировать собственную жизнь.
Исследователи при этом подчеркнули, что сами по себе соцсети не делают детей неспособными мыслить о перспективах. Причинно-следственная связь может быть противоположной: подростки, у которых уже есть проблемы с успеваемостью, используют гаджеты как доступное "убежище" от реальности.
Ранее ученые выяснили, что короткие видео, а также ускоренные аудиосообщения и быстрая смена кадров мешают долго концентрироваться на одной задаче. В итоге за последние 10 лет у подростков заметно снизились навыки чтения и счета. Школьникам стало труднее критически анализировать информацию: они с трудом находят главную мысль и сопоставляют данные из разных источников. Также почти вдвое выросла доля "торопливых читателей" – тех, кто бегло пролистывает страницы, не вникая в суть.
"Быстрое переключение стимулов"
Нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская отметила, что мозг ребенка устроен сложно, способность думать наперед невозможно свести к тому, проводит несовершеннолетний время за короткими роликами или нет.
"Более того, если посмотреть на реальную жизнь современных детей, увидим интересную картину. Они смотрят короткие видео – и одновременно каждое утро встают в школу, выдерживают уроки, делают домашние задания, готовятся к контрольным, учатся в колледжах и вузах, участвуют в олимпиадах и конкурсах. Конкуренция при поступлении никуда не исчезла. То есть говорить о поколении детей, полностью утративших способность планировать и прилагать усилия, оснований нет", – подчеркнула эксперт в разговоре с Москвой 24.
Он обратила внимание, что у ребенка огромное количество потребностей и задач, которые постоянно тренируют мозг. Сначала самые простые: вовремя поесть, одеться, собрать портфель, соблюдать гигиену, не забыть спортивную форму. Потом более сложные: успеть выполнить домашнее задание, договориться с друзьями, накопить деньги на желанную вещь, подготовиться к соревнованию, получить хорошую оценку, поступить туда, куда хочется. Чем старше ребенок, тем больше приходится думать наперед.
По словам специалиста, именно здесь работают так называемые исполнительные функции мозга: способность поставить цель, удерживать ее, подавить сиюминутный импульс, распределить действия во времени и проверить результат. Эти функции продолжают созревать в детстве и подростковом возрасте, добавила нейропсихолог.
Специалист отметила, что в данном случае важно не допустимое количество минут, а баланс деятельности.
"Когда школьник спит достаточно, учится, общается, двигается, занимается своими делами, способен закончить начатое и отложить телефон, такие ролики – лишь один из видов досуга. Если же ребенок часами не может выйти из ленты, откладывает сон, еду, учебу, прогулку, перестает выдерживать занятия без телефона – это повод пересматривать цифровой режим", – объяснила нейропсихолог.
Она добавила, что способность мыслить на будущее лучше всего развивает не запрет на рилсы, а сама жизнь, в которой ребенку дают возможность что-то планировать. Для этого крайне полезны задачи с отсроченным результатом: накопить деньги на покупку, самостоятельно собрать вещи на завтра, приготовить блюдо по этапам, посадить растение, сделать проект за неделю, подготовиться к поездке, соревнованию или празднику. Также хорошо работают спорт, музыка, конструирование, настольные стратегические игры, чтение больших текстов – все, где результат не появляется мгновенно.
К тому же эксперт порекомендовала взрослым чаще спрашивать ребенка не только: "Что ты сейчас делаешь?", но и: "А что будет потом, что тебе понадобится завтра, с чего лучше начать, чтобы успеть к пятнице? Если сделать так, что произойдет дальше?" Маленькие бытовые вопросы ежедневно тренируют способность мозга строить модель того, что произойдет, заключила Петровская.