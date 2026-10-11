Сборная России выиграла серебро командного турнира на ЧМ по дзюдо

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Сборная России по дзюдо завоевала серебряные медали чемпионата мира в командном турнире, который прошел в Баку.

В финале россияне уступили команде Японии со счетом 1:4. Бронзовыми призерами стали сборные Узбекистана и Грузии.

Турнир смешанных команд закрывал соревновательную программу чемпионата мира. Российские дзюдоисты выступали на нем под флагом страны и в сопровождении национального гимна.

За российскую команду в Баку выступали Наталья Елкина и Ирина Зуева (весовая категория до 57 килограммов), Тамара Лищенко и Мадина Таймазова (до 70 килограммов), Дарья Речкалова (свыше 70 килограммов), Буян-Херел Санаа (до 73 килограммов), Мансур Лорсанов (до 90 килограммов), Тамерлан Башаев и Инал Тасоев (свыше 90 килограммов).

Всего на чемпионате мира сборная России получила золотую, серебряную и четыре бронзовые награды. Чемпионом мира стал Инал Тасоев (свыше 100 килограммов). Серебряную медаль россияне завоевали в соревнованиях смешанных команд.

Бронзу завоевали Сабина Гилязова (до 48 килограммов), Мадина Таймазова (до 70 килограммов), Мария Иванова (свыше 78 килограммов) и Нияз Билалов (до 100 килограммов).

Женская сборная России показала лучший результат в своей истории на чемпионатах мира. Ранее россиянки дважды получали награды мирового первенства в 1993 году: бронзовыми призерами стали Виктория Казунина (до 72 килограммов) и Светлана Гундаренко (свыше 72 килограммов).

В медальном зачете российская команда заняла пятое место. Победителем стала сборная Японии (8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали), вторыми финишировали дзюдоисты из Грузии (2-1-2), а третьими – представители Азербайджана (1-2-4). Следующий чемпионат мира по дзюдо пройдет в Астане в 2027 году.

