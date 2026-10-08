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08 октября, 17:43

Спорт

Россиянка Мадина Таймазова завоевала бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 70 килограммов. Турнир проходит в Баку.

В схватке за третье место она одолела представительницу Сербии Александру Андрич.

Таким образом, 27-летняя спортсменка завоевала свою третью бронзовую медаль на мировых первенствах за карьеру. Ранее она поднималась на третью ступень пьедестала в командных соревнованиях в 2019 году и в индивидуальных – в 2024-м.

Таймазова является бронзовым призером Олимпийских игр, которые прошли в Токио в 2021 году. В ее активе также серебряная медаль, завоеванная в 2023 году, и бронзовые награды, полученные на европейских первенствах в 2020, 2021 и 2026 годах.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине. Она обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в четвертьфинальном матче. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

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