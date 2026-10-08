Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Пекине

Фото: ТАСС/АР/Andy Wong

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине, обыграв соотечественницу Екатерину Александрову в четвертьфинальном матче.

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Андреева выступала на турнире под 4-м номером посева, Александрова – под 19-м. В полуфинале победительница сыграет с Николой Бартуньковой из Чехии.

На данный момент Андреева занимает 5-е место в рейтинге WTA. На ее счету 6 титулов под эгидой организации в одиночном разряде.

Ранее Андреева отобралась на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. Это произошло после выхода теннисистки в четвертьфинал турнира в Пекине.

Она стала третьей участницей будущего турнира после Арины Соболенко из Белоруссии и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Для спортсменки это будет дебют на Итоговом турнире в одиночном разряде.