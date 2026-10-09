Биохимик Ходос: жидкие виниры могут разрушить полость рта

В соцсетях завирусились ролики с использованием жидких виниров, которые якобы делают зубы заметно белее. Безопасно ли это для полости рта, разбиралась Москва 24.

"Всю жизнь комплексую"

В социальных сетях набирают популярность ролики, посвященные так называемым жидким винирам – ополаскивателям с действующим веществом папаин. Авторы видео утверждают, что после его применения тон зубов становится заметно светлее.



"Я все-таки повелась и купила эти жидкие виниры. Всю жизнь комплексую из-за желтых зубов: чистила их содой, ходила на профчистки, но все это временная тема. Зубы моментально впитывают все, что я ни выпью, – чай, кофе, – им это вообще противопоказано", – поделилась одна из пользовательниц.

По ее словам, результат стал заметен через 2–3 недели.



Другая пользовательница рассказала о формате продукта в виде зубной пасты с диоксидом кремния.





автор ролика Я так и не поняла, какое отношение это имеет к винирам, полагаю, за счет того, что сходит желтизна, а зубы становятся белыми и красивыми. Рабочая ли эта штука? Да, но это паста, а не виниры. Ее нужно выдерживать на зубах минут 7 во время чистки.

Некоторые также поделились своим положительным опытом.



"Купила этот же ополаскивать и могу сказать точно, если использовать его по инструкции – эффект есть!"; "думала, что очередная ерунда, но реально работает", – написали они.

Другие отмечали, что метод кажется небезопасным, и даже начали иронизировать на эту тему.





пользователь Сети Обращайтесь, краскопультом сделаю то же самое.

Стоимость такого продукта на маркетплейсах начинается от 300 рублей. Некоторые покупатели ставят ему максимальную оценку, однако многие отметили либо полное отсутствие эффекта, либо пожаловались на недостоверность карточки товара.

"Эмаль не восстанавливается"

Биохимик, руководитель лаборатории по радикальному продлению молодости человека Александр Ходос рассказал Москве 24, что содержащийся в таких продуктах папаин – это фермент, который разрушает довольно большое количество органических соединений.

"Если на зубах есть какие-то загрязнения, он действительно поможет их ликвидировать. Но злоупотреблять этим нельзя, так как разрушается не только то, что находится на зубах, но и сама полость рта", – пояснил он.

По словам специалиста, после использования таких средств важно прополоскать рот. При этом папаин – природное вещество, которое содержится в папайе, киви, ананасах и других продуктах. Как таковой опасности оно не представляет.

При этом диоксид кремния, который содержится в таких зубных пастах – это вещество, из которого состоит песок, уточнил Ходос.





Александр Ходос биохимик, руководитель лаборатории по радикальному продлению молодости человека Конечно, его можно сделать особо мелким, но при этом абразивные свойства все равно остаются. Паста с диоксидом кремния – абразивный способ удаления чего-либо с зубов.

В целом новой формулы в этих средствах нет: просто в обычных пастах используют более мягкие вещества, например карбонат кальция, подчеркнул специалист.

"Это наносит гораздо меньше повреждений, но и эффект меньше. Если чистить зубы более серьезным абразивом, наверное, они станут белее, но при этом эмаль начнет сошлифовываться", – резюмировал Ходос.

Только навредит?

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко отметил, что некоторые части зубов, такие как режущий край и шейка, невозможно восстановить с помощью искусственных методов в домашних условиях.

"Даже если человек создаст видимость белых зубов, он не сможет воссоздать ту биомеханику, которая вложена природой. Все методы домашнего усовершенствования чреваты серьезными осложнениями", – сказал специалист Москве 24.

Эксперт пояснил, что подобные практики в дальнейшем могут приводить к гингивитам, воспалениям и отечности десны. Последняя может даже стать меньше, что грозит обнажением корней зубов и серьезными осложнениями.

"Поэтому важно не просто перекрыть зубы какой-то белой пластинкой либо веществом, а сделать это так, чтобы микрофлора не могла развиваться в пространстве между зубом и тканями пародонта. Соответственно, все можно сделать качественно и хорошо только у стоматолога-ортопеда", – подчеркнул он.





Олег Бутенко стоматолог, челюстно-лицевой хирург Средства, которые отбеливают зубы на один раз, действительно есть, но они не перекрывают естественный цвет. Эти продукты на время делают улыбку светлее за счет того, что химический окислитель отщепляет пигментацию с поверхности зуба. Но, опять же, это грозит тем, что человек способен повредить структуру своей эмали, она в последующем не восстанавливается.

Такой подход грозит повышением чувствительности, риском возникновения пульпита, если там изначально был кариес. При этом пигмент опять возвращается: он снова связывается с эмалью, зуб может стать даже более темным из-за употребления впоследствии красящих продуктов, заключил Бутенко.

