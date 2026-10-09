Стоматолог Бутенко: жидкие виниры способны повредить структуру эмали зубов

Фото: depositphotos/pressmaster

Жидкие виниры способны повредить структуру эмали зубов. Об этом заявил стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко в беседе с Москвой 24.

Ранее в соцсетях появились публикации, в которых блогеры демонстрируют альтернативные способы отбеливания зубов без похода к стоматологу. Пользователи показывают, как полощут рот специальным раствором, сплевывают его и якобы вместе с жидкостью уходит "желтизна", а зубы становятся заметно белее. В других видео фигурирует не раствор, а некий крем, но большинство таких роликов заканчиваются ссылкой на продукт с предложением купить его на маркетплейсе.

Бутенко подчеркнул, что отбеливающие на один раз средства существуют, но они не перекрывают естественный цвет. Эти продукты лишь на время делают улыбку светлее за счет того, что химический окислитель отщепляет пигментацию с поверхности зуба.

"Это грозит тем, что человек способен повредить структуру своей эмали, она в последующем не восстанавливается. Такой подход грозит повышением чувствительности, риском возникновения пульпита, если там изначально был кариес", – предупредил стоматолог.

При этом естественный пигмент зубов возвращается – он снова связывается с эмалью, и зуб становится даже другого цвета. Специалист предупредил, что зубы могут даже потемнеть из-за употребления красящих продуктов.

По словам Бутенко, все методы домашнего усовершенствования зубов чреваты серьезными осложнениями. В частности, специальные части зубов – режущий край и шейку – в домашних условиях восстановить с помощью искусственных методов непрофессионалам невозможно.

"Даже если человек создаст видимость белых зубов, он не сможет воссоздать ту природную биомеханику, которая вложена природой", – добавил он.

Кроме того, применяемые в домашних условиях материалы в дальнейшем могут приводить к гингивитам, воспалениям, отечности десны. Из-за воспаления последняя может даже стать меньше, что грозит обнажением корней зубов и серьезными осложнениями.

"Поэтому важно не просто перекрыть зубы какой-то белой пластинкой либо веществом, но сделать это так, чтобы микрофлора и остатки пищи не могли накапливаться в пространстве между зубом и тканями пародонта", – сказал эксперт.

Однако сделать качественно и хорошо можно только у стоматолога-ортопеда, который сможет провести грамотную диагностику и использовать высокотехнологические материалы и методы для воссоздания и красивой улыбки, и функциональности, резюмировал Бутенко.

Ранее в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования сообщили, что первичный осмотр, лечение кариеса, удаление зубов и неотложная помощь при острой боли входят в программу ОМС. Такой набор услуг позволяет своевременно решать самые распространенные проблемы со здоровьем полости рта и предотвращать развитие тяжелых осложнений.

