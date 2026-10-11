Пропавшая пять дней назад в Подмосковье девочка найдена живой

Фото: depositphotos/Emevil

Пропавшая пять дней назад в Красногорском округе Подмосковья 15-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Подросток уехала из дома в деревне Поздняково на велосипеде 7 октября и не вернулась. Поиски продолжались 5 суток. Как отмечали в центре, местонахождение девочки оставалось неизвестным, поисковики распространяли ориентировки и проверяли поступающую информацию.

Ранее в Московской области пропала 13-летняя девочка. Она вышла из частного дома в Пущине и не вернулась.

По словам матери, дочь ушла искать потерянное украшение, оставив мобильный телефон дома. Позднее несовершеннолетнюю обнаружили в городе Старая Купавна.

