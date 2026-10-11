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11 октября, 21:38

Происшествия

Суд в Екатеринбурге отправил под стражу членов этнической ОПГ из Перми

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу членов этнической преступной группы, обвиняемых в кражах и хулиганстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Как установило следствие, 11 жителей Перми приехали в Екатеринбург, чтобы совершать кражи в общественном транспорте. За один день они похитили имущество стоимостью более 230 тысяч рублей, а также применили физическую силу к пассажиру и кондуктору. Группа включала пять женщин и шесть мужчин разного возраста.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу: пятерым – по 5 декабря 2026 года, шестерым – по 6 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.

В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области сообщали о задержании подозреваемых. Им предъявлены обвинения в кражах и хулиганстве, совершенных организованной группой.

Как отметили в пресс-службе СУ СК по региону, расследование находится на контроле руководства. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступлений, проверяют возможные дополнительные эпизоды и ищут вероятных сообщников обвиняемых.

Ранее в Ленобласти менеджер ПВЗ за год оформила фиктивный возврат почти 400 товаров на 382 тысячи рублей. 28-летняя жительница Светогорска с августа 2024 по май 2025 года оформляла через приложение заказы на себя с пометкой "оплата при получении".

После того как заказы приходили в ПВЗ, где она работала, она в системе делала возврат, но на самом деле забирала вещи себе. В числе похищенного – косметика, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая техника, электроника, костюм для собаки и постельное белье. Ее признали виновной в мошенничестве и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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