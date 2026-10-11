Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Внуково и Домодедово начали обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В расписании рейсов возможны корректировки.

"Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Домодедово", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, ограничения на прием и выпуск сняты в Шереметьево и Жуковском. Отмечается, что их вводили для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Временные ограничения вводили ранее на фоне атаки БПЛА – по информации Сергея Собянина, было уничтожено 23 беспилотника, направлявшихся на Москву.

