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09 октября, 20:27

Транспорт

Пассажиров ряда авиарейсов доставят из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах

Фото: ТАСС/Николай Мошков

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял 23 рейса, которые следовали в аэропорты Московского региона. Часть пассажиров доставят в столицу на автобусах, сообщила пресс-служба авиагавани.

"Аэропорт Чкалов продолжает обслуживание рейсов, принятых на запасной. Всего принято 23 рейса, следовавших в аэропорты московского авиаузла", – говорится в публикации.

Уточняется, что часть принятых рейсов уже отправилась в аэропорты назначения, остальные готовятся к вылету. Несмотря на напряженную обстановку, ситуация в терминале остается под контролем, скоплений пассажиров нет. С людьми работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, добавили в пресс-службе.

Аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский 9 октября временно не принимали и не выпускали самолеты. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Позднее их отменили.

Из-за ограничений авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" скорректировали расписание рейсов. Некоторые из них отменили или перенесли, также ряд самолетов отправили на запасные аэродромы.

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