Ограничения введены во всех аэропортах столичного региона

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Ограничения введены во всех аэропортах Московского региона, сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавани Домодедово и Жуковский временно не принимают и не выпускают самолеты. Аналогичные меры безопасности действуют в Шереметьево и Внуково.

В свою очередь, столичная межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с ограничениями в аэропортах московского авиаузла. Прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено вести мониторинг ситуации, чтобы обеспечить права пассажиров и оказать им соответствующие услуги.

Пассажир, права которого нарушены, может позвонить дежурному прокурору Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте по телефону 8 (999) 663-38-09.