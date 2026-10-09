Ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево

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В аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

В свою очередь, аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в районе авиагаваней.

В Росавиации уточнили, что по причине ограничений в расписании рейсов могут быть внесены корректировки. Статус рейсов можно узнать на онлайн-табло аэропортов.

