Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры были приняты из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в районе авиагавани. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В Росавиации добавили, что в расписание рейсов могут внести корректировки. Статус рейсов можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

Ранее прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах московского авиаузла. Цель – обеспечение прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг.

В частности, временно принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами аэропорт Шереметьево. В настоящий момент ограничения отменены.

