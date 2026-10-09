09 октября, 15:13Транспорт
Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что меры были приняты из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в районе авиагавани. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.
В Росавиации добавили, что в расписание рейсов могут внести корректировки. Статус рейсов можно узнать на онлайн-табло аэропорта.
Ранее прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах московского авиаузла. Цель – обеспечение прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг.
В частности, временно принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами аэропорт Шереметьево. В настоящий момент ограничения отменены.