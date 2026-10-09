Аэропорт Шереметьево обслуживал рейсы по согласованию

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Аэропорт Шереметьево временно принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры принимали для обеспечения безопасности полетов. К настоящему моменту они отменены.

Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов. Статус полета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Аэропорт Жуковский, в свою очередь, тоже снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию.

Ограничения в авиагавани уже вводились в пятницу, 9 октября. Аэропорт обслуживал рейсы по согласованию, но вскоре вернулся к штатному режиму работы.