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09 октября, 14:46 (обновлено 09.10.2026 15:04)

Транспорт

Аэропорт Шереметьево обслуживал рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорт Шереметьево временно принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры принимали для обеспечения безопасности полетов. К настоящему моменту они отменены.

Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов. Статус полета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Аэропорт Жуковский, в свою очередь, тоже снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию.

Ограничения в авиагавани уже вводились в пятницу, 9 октября. Аэропорт обслуживал рейсы по согласованию, но вскоре вернулся к штатному режиму работы.

Пассажиры ждут вылета из Домодедово в Анталью 17 часов

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