09 октября, 14:46 (обновлено 09.10.2026 15:04)Транспорт
Аэропорт Шереметьево обслуживал рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Аэропорт Шереметьево временно принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры принимали для обеспечения безопасности полетов. К настоящему моменту они отменены.
Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов. Статус полета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Аэропорт Жуковский, в свою очередь, тоже снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию.
Ограничения в авиагавани уже вводились в пятницу, 9 октября. Аэропорт обслуживал рейсы по согласованию, но вскоре вернулся к штатному режиму работы.
Пассажиры ждут вылета из Домодедово в Анталью 17 часов