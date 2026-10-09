Аэропорт Жуковский снова начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

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Аэропорт Жуковский начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, пояснили в ведомстве. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Уточнить статус полета можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные ограничения уже вводились в авиагавани в пятницу, 9 октября. Аэропорт обслуживал рейсы по согласованию. Однако спустя время воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы.