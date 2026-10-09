Ограничения сняты во всех аэропортах столичного региона

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Временные ограничения сняты во всех аэропортах Московского региона. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавани Внуково, Домодедово и Жуковский вновь принимают и отправляют самолеты. Также ограничения ранее сняли в Шереметьево. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

На фоне введенных мер авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" скорректировали расписание рейсов. Некоторые из них были отменены или перенесены. Ряд самолетов отправили на запасные аэродромы.

В связи с ограничениями столичная межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено мониторить обстановку и следить за обеспечением прав пассажиров.

