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09 октября, 18:39

Транспорт

Ограничения сняты во всех аэропортах столичного региона

Фото: 123RF.com/maroti

Временные ограничения сняты во всех аэропортах Московского региона. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавани Внуково, Домодедово и Жуковский вновь принимают и отправляют самолеты. Также ограничения ранее сняли в Шереметьево. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

На фоне введенных мер авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" скорректировали расписание рейсов. Некоторые из них были отменены или перенесены. Ряд самолетов отправили на запасные аэродромы.

В связи с ограничениями столичная межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено мониторить обстановку и следить за обеспечением прав пассажиров.

Аэропорт Внуково обслужил 115 рейсов после снятия ограничений на полеты

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