В Шереметьево сняли временные ограничения на работу

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Кроме того, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский начали работать по согласованию с соответствующими органами на фоне корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Уточняется, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

На фоне ограничений авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" корректируют расписание рейсов. Часть рейсов была перенесена, а некоторые отменены. Ряд воздушных судов направлен на запасные аэродромы.

Вместе с тем время вылета с запасных аэродромов может быть дополнительно перенесено. Это связано с необходимостью предоставления отдыха экипажу.