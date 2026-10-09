"Аэрофлот" и "Россия" скорректируют расписание из-за ограничений в аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" корректируют расписание рейсов из-за временных ограничений на выпуск и прием воздушных судов в столичных аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службах перевозчиков.

В "Аэрофлоте" уточнили, что 9 октября часть рейсов перенесена, некоторые отменены. Ряд воздушных судов направлен на запасные аэродромы, они выполнят перелет после снятия ограничений. В компании предупредили, что время вылета с запасных аэродромов может быть дополнительно перенесено. Это связано с необходимостью предоставления отдыха экипажу, чтобы не превышать нормативы рабочего времени.

Аналогичная ситуация в авиакомпании "Россия". Перевозчик сообщил о переносе времени вылета и отмене ряда рейсов из-за ограничений в аэропортах Шереметьево и Внуково. Некоторые рейсы также направлены на запасные аэродромы, их перелет будет возможен после снятия ограничений и отдыха экипажа при необходимости.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во всех авиагаванях Московского региона – Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Столичная межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проследит за ситуацией и обеспечит права пассажиров.

