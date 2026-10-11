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11 октября, 22:45

Происшествия

Пытавшаяся утопить сына с аутизмом жительница Петербурга призналась в попытке убийства

Фото: sledcom.ru

Жительница Санкт-Петербурга призналась в покушении на убийство своего 12-летнего сына, страдающего расстройством аутистического спектра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, она планировала убить сына, а затем покончить с собой. Женщина объяснила, что сильно устала, не может преодолеть трудности, связанные с воспитанием сына.

На преступление она решилась на фоне депрессии, финансовых трудностей и отсутствия поддержки со стороны мужа. Супруг, по ее утверждению, отказывался помогать с воспитанием сына и предлагал ей "справляться самой".

Вину женщина признает частично, ссылаясь на болезненное состояние психики. За семьей был закреплен социальный работник для помощи в уходе за сыном, однако он не помогает на постоянной основе из-за большой нагрузки.

Инцидент произошел днем 8 октября. Женщина вместе с ребенком находилась у Дудергофского озера. Там она достала заранее купленную бутылку 70-процентной уксусной кислоты и насильно влила ее содержимое в рот мальчика.

Кроме того, фигурантка вылила уксус на лицо сына, опустила его в воду и скрылась с места происшествия, не оказав помощи. Ребенок самостоятельно выбрался на берег. Сейчас он находится в больнице, в состоянии средней тяжести. Возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего.

Суд Санкт-Петербурга заключил женщину под стражу до 8 декабря. Фигурантка признала свою вину частично и против ареста не возражала.

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