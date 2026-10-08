В Москве сотрудника ПВЗ задержали за кражу смартфона и парфюмерии

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве сотрудника пункта выдачи заказов (ПВЗ) задержали за кражу смартфона и парфюмерии со склада маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В полицию обратился представитель ПВЗ, расположенного на Шипиловской улице. Он заявил о пропаже смартфона и парфюмерии. Ущерб превысил 95 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 20-летний работник этого же пункта выдачи. Как выяснилось, через приложение он заказал смартфон и парфюмерию, указав чужой номер телефона. Адресом доставки молодой человек выбрал место своей работы.

Получив товар, злоумышленник не оплатил его. Вместо этого он через служебное программное обеспечение внес в систему ложные сведения о возврате. Похищенным он распорядился по собственному усмотрению.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Ранее менеджер ПВЗ в Ленобласти за год оформила фиктивный возврат почти на 400 товаров стоимостью в 382 тысячи рублей. 28-летняя жительница Светогорска с августа 2024 по май 2025 года через приложение заказывала товары на свое имя с пометкой "оплата при получении".

После поступления заказов в ПВЗ, где женщина работала, она в системе оформляла возврат, но на деле забирала вещи себе. В числе похищенного – косметика, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая техника, электроника, костюм для собаки и постельное белье. Злоумышленницу признали виновной в мошенничестве и назначили штраф в 100 тысяч рублей.